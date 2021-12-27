عقدت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، إجتماعا من أجل المصادقة على تعديل القرار الوزاري المنظم لحملة صيد التونة الحمراء في شقه المتعلق بطريقة مراقبة سفن الصيد.

وحسبما أفاد به بيان للوزارة، فإن القرار جاء في إطار التحضير لحملة صيد التونة الحمراء. حيث تم برمجة إجتماع عمل بمقر الوزارة شارك فيه ممثلون عن مختلف مديريات الوزارة.

بالإضافة كذلك إلى رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري والمنتجات الصيدية. للمصادقة على تعديل القرار الوزاري المنظم لحملة صيد التونة الحمراء. وذلك في شقه المتعلق بطريقة مراقبة سفن الصيد المخصصة لصيد التونة الحمراء.

كما يهدف التعديل إلى ضرورة التأكد من ملائمة سفن الصيد المخصصة لصيد التونة الحمراء وجاهزيتها. للخروج في حملة الصيد تماشيا والمعايير العالمية.

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