تعديل القرار الوزاري المنظم لحملة صيد التونة الحمراء
عقدت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، إجتماعا من أجل المصادقة على تعديل القرار الوزاري المنظم لحملة صيد التونة الحمراء في شقه المتعلق بطريقة مراقبة سفن الصيد.
وحسبما أفاد به بيان للوزارة، فإن القرار جاء في إطار التحضير لحملة صيد التونة الحمراء. حيث تم برمجة إجتماع عمل بمقر الوزارة شارك فيه ممثلون عن مختلف مديريات الوزارة.
بالإضافة كذلك إلى رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري والمنتجات الصيدية. للمصادقة على تعديل القرار الوزاري المنظم لحملة صيد التونة الحمراء. وذلك في شقه المتعلق بطريقة مراقبة سفن الصيد المخصصة لصيد التونة الحمراء.
كما يهدف التعديل إلى ضرورة التأكد من ملائمة سفن الصيد المخصصة لصيد التونة الحمراء وجاهزيتها. للخروج في حملة الصيد تماشيا والمعايير العالمية.
طالع أيضا
الجزائر تصطاد حصتها كاملة من التونة الحمراء
وشرعت السفن الجزائرية المشاركة في حملة صيد التونة الحمراء الحية للسنة الجارية 2021 في العودة إلى أرض الوطن. بعدما نجحت في اصطياد حصة الجزائر بأكملها.
وأفاد بيان لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أن حملة صيد سمك التونة الحمراء الحية انتهت وتوجت بصيد مجمل الحصة التي خصصتها اللجنة الدولية للحفاظ على التونة في المحيط الاطلسي “إيكات” للجزائر والمقدرة ب 1650 طن. حيث إنطلقت حملة الصيد لهذا العام بمشاركة 21 سفينة في 26 ماي الماضي. وكان من المقرر أن تنتهي يوم 1 جويلية. غير أن الظروف المناخية أدت إلى تمديد فترة الصيد بعشرة أيام إضافية بعد موافقة اللجنة الدولية “إيكات” وهو ما سمح للسفن الجزائرية بصيد كل حصتها.
وأشار البيان إلى أنه ككل سنة، جرى تنسيق تحضيرات حملة صيد التونة مع كل من وزارة الداخلية، الخارجية، وزارة الدفاع الوطني. لتسهيل عملية خروج السفن من الموانئ والملاحة في المياه الإقليمية. وقد شرعت سفن الصيد في رحلة العودة الى أرض الوطن في ظروف عادية.
وأضاف البيان، أن الظرف الصحي الحالي تطلب تنسيق العمل ما بين وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية مع وزارة الصحة لاتخاذ جملة من الإجراءات الصحية قبل انطلاق السفن وعودتهم. من خلال توفير رقابة صحية لكل طاقم السفينة وفرض حجر صحي للبحارة على مستوى منازلهم. مع ضمان مراقبة طبية صارمة.