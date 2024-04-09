تعديل الوقت.. هذا برنامج نقل النفايات أيام العيد

سطرت مؤسسة النظافة لولاية الجزائر “نات كوم”، برنامجا خاصا بعيد الفطر. من خلال مضاعفة جهود عمليات التنظيف على مدار أيام العيد. إلى جانب وضع برنامج خاص بغسل المحاور المؤدية للمساجد. لتمكين المواطنين من إحياء هذه المناسبة في أفضل الظروف.

وقال رئيس القسم التقني والبيئي بالمؤسسة بوعلام قريسي، أن المؤسسة قامت بتمديد العمل بالبرنامج الرمضاني المتسم بتجنيد أكبر عدد ممكن من الأعوان ومختلف الآليات. خاصة ليلة العيد لتفادي تراكم النفايات.

و أحدثت مصالح مؤسسة “نات كوم”، تعديلا في توقيت رفع النفايات بداية من تكثيف العمل ليلا. وتنظيم عدة خرجات بالنسبة للشاحنات، تنطلق بعد صلاة العيد إلى بداية الزوال. يليه الفريق الثاني من بداية الزوال إلى بداية المساء لتجوب تلك العمليات الشوارع الرئيسية. والأماكن العامة التي تعرف حضورا كثيفا خلال المناسبات. بينما ينطلق العمل الرئيسي الليلي بداية من الثامنة مساء.

وتم برمجة خرجات متعددة على مستوى أبرز الأماكن العامة بالعاصمة. على غرار رياض الفتح، وحديقة التجارب ومنتزه الصابلات، الحراش، في ظل التوافد الكبير عليها.

وفي ذات الإطار، تم تخصيص عدد كبير من الفرق المكلفة بعمليات الكنس. سواء خلال الفترة الليلية أو على مدار النهار بداية من بعد صلاة الفجر إلى غاية الزوال ليخلفهم فريق آخر. ويدعم هؤلاء الأعوان حوالي 20 آلية كنس تجوب الشوارع الرئيسية.

كما وضعت المؤسسة برنامجا خاصا بالمساجد، سواء ما تعلق برفع النفايات أو عمليات الكنس. وخاصة غسل محيطها والمحاور المؤدية إليها، على وجه الخصوص ليلة العيد.