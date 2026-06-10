تعديل برنامج الرحلات البحرية بين الجزائر ومرسيليا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الأربعاء، عن تعديلات على برنامج رحلاتها البحرية.

وأوضحت المؤسسة في بيانها بأنه تم تأجيل رحلة مرسيليا - وهران المبرمجة سلفا يوم 11 جوان 2026 إلى يوم 12 جوان 2026 على الساعة 11:00 صباحا.

وتم أيضًا تقديم رحلة وهران مرسيليا المبرمجة سلفًا يوم 14 جوان 2026 إلى يوم 13 جوان 2026 على الساعة 19:00 مساءً.

في حين تم تأجيل رحلة مرسيليا – الجزائر المبرمجة سلفا يوم 13 جوان 2026 إلى يوم 15 جوان 2026 على الساعة 13:00 ظهرا.

وتأجلت رحلة الجزائر – مرسيليا المبرمجة سلفا يوم 15 جوان 2026 إلى يوم 16 جوان 2026 على الساعة 13:00 ظهرا.

ودعت المؤسسة المسافرين المعنيين بالرحلات سالفة الذكر إلى أخذ جميع احتياطاتهم والتوجه لميناء الركوب في الآجال المحددة بغرض استكمال إجراءات السفر.