تعديل برنامج الرحلات البحرية بين الجزائر ومرسيليا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن تعديل في برنامج الرحلات وإضافة رحلات جديدة.

وحسب بيان لذات المؤسسة، تم برمجة رحلة إضافية الجزائر-مرسيليا، يوم 19 ماي 2026، على الساعة الـ14:00 زوالا.

كما تم تقديم رحلة الجزائر-مرسيليا المبرمجة سلفا يوم 18 ماي 2026، إلى يوم 17 ماي 2026، على الساعة الـ14:00 زوالا.

وتم تقديم رحلة مرسيليا-الجزائر المبرمجة سلفا يوم 20 ماي 2026، إلى يوم 18 ماي 2026، على الساعة الـ15:00 مساءا.

كما تم تقديم رحلة مرسيليا-الجزائر المبرمجة سلفا يوم 23 ماي 2026، إلى يوم 20 ماي 2026، على الساعة الـ15:00 مساءا.

ودعت المؤسسة المعنيين بالرحلات سالفة الذكر، إلى أخذ جميع إحتياطاتهم والتوجه لميناء الركوب في الآجال المحددة بغرض إستكمال إجراءات السفر.