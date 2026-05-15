تعديل برنامج الرحلات البحرية بين الجزائر ومرسيليا
بقلم نادية بن طاهر
أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن تعديل في برنامج الرحلات وإضافة رحلات جديدة.
وحسب بيان لذات المؤسسة، تم برمجة رحلة إضافية الجزائر-مرسيليا، يوم 19 ماي 2026، على الساعة الـ14:00 زوالا.
كما تم تقديم رحلة الجزائر-مرسيليا المبرمجة سلفا يوم 18 ماي 2026، إلى يوم 17 ماي 2026، على الساعة الـ14:00 زوالا.
وتم تقديم رحلة مرسيليا-الجزائر المبرمجة سلفا يوم 20 ماي 2026، إلى يوم 18 ماي 2026، على الساعة الـ15:00 مساءا.
كما تم تقديم رحلة مرسيليا-الجزائر المبرمجة سلفا يوم 23 ماي 2026، إلى يوم 20 ماي 2026، على الساعة الـ15:00 مساءا.
ودعت المؤسسة المعنيين بالرحلات سالفة الذكر، إلى أخذ جميع إحتياطاتهم والتوجه لميناء الركوب في الآجال المحددة بغرض إستكمال إجراءات السفر.
