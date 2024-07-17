تعديل برنامج الرحلات.. دخول سفينة طاسيلي 2 حيز الإستغلال يوم 22 جويلية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن دخول سفينة “طاسيلي 2” حيز الإستغلال يوم 22 جويلية الجاري. وهو ما إستدعى القيام بتعديلات على برنامج الرحلات.

وحسب بيان للمؤسسة، فإنه من المرتقب دخول سفينة طاسيلي 2 حيز الإستغلال بعد الإنتهاء من أعمال الصيانة بها يوم 22 جويلية 2024. حيث قررت المؤسسة برمجة رحلة إضافية على خط “الجزائر-مرسيليا”. وذلك يوم الاثنين 22 جويلية على الساعة 11 صباحا.

كما قامت المؤسسة بتعديلات “خارجة عن إرادتها” على بعض الرحلات، شملت تأجيل رحلة مرسيليا-وهران التي كانت مقررة مبدئيا يوم السبت 20 جويلية على الساعة الخامسة مساء. إلى يوم الثلاثاء 23 جويلية على الساعة 11 صباحا. وكذا تأجيل رحلة “وهران-سات” التي كانت مقررة يوم 22 جويلية على الساعة 11 صباحا. إلى يوم الأربعاء 24 جويلية على الساعة الرابعة مساء.

كما قررت المؤسسة العمومية، تأجيل رحلة “سات-وهران” التي كانت مقررة مبدئيا يوم الثلاثاء 23 جويلية على الساعة الخامسة مساء. إلى يوم الخميس 25 جويلية على الساعة الثامنة مساء.