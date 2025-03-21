تعديل برنامج توزيع الماء بهذه الأحياء في العاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن تسجيل تسرب على قناة رئيسية لتحويل المياه على مستوى منطقة البريجة باسطاوالي صبيحة اليوم الجمعة، مما سترتب عنه تعديل في برنامج توزيع المياه الشروب

وحسب بيان للشركة، سيمس هذا التعديل، بلدية اسطاوالي، بحي خايطي، ومنطقة بلوطة، وحي 872 مسكن ترقوي خاص بن دادة، وآزور، وحوش دوران وحي البريجة.

وفي بلدية الشراقة، ببوشاوي البحري، وحي 602 مسكن، الكثبان وحوش السيمية “جرعون بلقاسم”.

وكشفت سيال، أنّ عملية التزويد حسب برنامج التوزيع المسطر ستستأنف تدريجيًا عند إنتهاء الأشغال وإمتلاء الخزانات الرئيسية سهرة يوم غد السبت.