أعلمت شركة المياه والتطهير “سيور”، اليوم الأربعاء، أنه نظرا لتراجع منسوب المياه السطحية عبر الوطن. على غرار تلك الممونة لولاية وهران وكذا نقص المغياثية. سيتم تعديل برنامج توزيع المياه الشروب كما جرت العادة. بهدف ضمان توزيع متكافئ ومتوازن بين ساكني الولاية.

كما تطمئن شركة سيور زبائنها أن هذا البرنامج قابل للمراجعة مع نزول الأمطار. وتحسن منسوب مياه السدود ومردودية محطات تحلية مياه البحر.

وسيتم الشروع في العمل بنظام توزيع المياه عبر بلديات ولاية وهران على النحو التالي:

05 بلديات بمعدل توزيع يومي “QUOTIDIEN”

12 بلدية بمعدل توزيع يوم بيوم ” 1J/2 ”

05 بلديات بمعدل توزيع مقسم بين يومي ويوم بيوم”QUOTIDIEN” و “1J/2”

04 بلديات بمعدل توزيع يوم بثلاثة أيام وأكثر “1J/3 et plus”

ويطبق هذا النظام على مستوى كل الأحياء والبلديات حسب المعطيات التقنية لكل منطقة.