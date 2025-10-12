إعــــلانات
أخبار الجزائر

تعديل برنامج توزيع المياه بهذه البلديات بالعاصمة

بقلم نادية بن طاهر
تعديل برنامج توزيع المياه بهذه البلديات بالعاصمة
  • 136
  • 0

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن تعديل في برنامج توزيع المياه الشروب على مستوى بلديتي الشراڨة ودالي براهيم بالعاصمة.

وحسب بيان للشركة، جاء هذا التعديل، بسبب أشغال إصلاح تسرب للمياه على مستوى قناة توزيع رئيسية.

وسيترتب عن هذه الأشغال، تعديل في برنامج توزيع المياه الشروب على مستوى بلديتي الشراڨة ودالي براهيم.

هذا وأعلمت سيال زبائنها، في البلديات المعنية أن استئناف عملية التزويد حسب البرنامج المعتاد ستتم يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/w0r3R
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer