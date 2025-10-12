تعديل برنامج توزيع المياه بهذه البلديات بالعاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن تعديل في برنامج توزيع المياه الشروب على مستوى بلديتي الشراڨة ودالي براهيم بالعاصمة.

وحسب بيان للشركة، جاء هذا التعديل، بسبب أشغال إصلاح تسرب للمياه على مستوى قناة توزيع رئيسية.

وسيترتب عن هذه الأشغال، تعديل في برنامج توزيع المياه الشروب على مستوى بلديتي الشراڨة ودالي براهيم.

هذا وأعلمت سيال زبائنها، في البلديات المعنية أن استئناف عملية التزويد حسب البرنامج المعتاد ستتم يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025.