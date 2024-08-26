تعديل برنامج توزيع المياه بهذه البلديات بالعاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر -سيال-، على تعديل برنامج التوزيع ابتداءً من اليوم الإثنين، على مستوى 3 بلديات بالعاصمة.

وحسب بيان للشركة، جاء تعديل البرنامج، بسبب قيام الشركة بأشغال على مستوى محطة الضخ ببئرخادم يوم الأحد 25 أوت 2024.

وترتب عن هذه الأشغال، تعديل برنامج التوزيع إبتداءً من اليوم الإثنين على مستوى بلدية بئرخادم، وبلدية السحاولة “وسط المدينة”. وبلدية جسر قسنطينة “أحياء جنان سفاري وعين المالحة”.