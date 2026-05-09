تعديل برنامج توزيع المياه عبر عدة بلديات بتيبازة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن برمجة الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز أشغال صيانة للمعدات الكهربائية على مستوى نظام تحويل مياه سد كاف الدير وهذا ابتداءً من يوم غد الأحد 10 ماي، ما يترتب عنها تعديل في برنامج توزيع الماء الشروب على مستوى عدة بلديات بولاية تيبازة.

وجاء في بيان للشركة “تُعلم شركة المياه والتطهير للجزائر -سيال- زبائنها الكرام، عن برمجة الشركة الجزائرية للكهرباء. والغاز أشغال صيانة للمعدات الكهربائية على مستوى نظام تحويل مياه سد كاف الدير. وهذا إبتداء من يوم الأحد 10 ماي و الإثنين 11 ماي 2026. وهذه الأشغال ستتسبب في تعديل في برنامج توزيع الماء الشروب من يومي إلى يوم بيوم على مستوى عدة بلديات بولاية تيبازة”.

كما أشارت الشركة أن البلديات المعنية بتعديل في برنامج توزيع الماء الشروب هي: شرشال، سيدي غيلاس، سيدي سميان. الأرهاط، أغبال، قوراية، بني ميلك والداموس.

وأكدت “سيال” لزبائنها القاطنين بالبلديات المعنية، أنّ العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستتم تدريجيا بعد نهاية الأشغال وامتلاء الخزانات الرئيسية.

