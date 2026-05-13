تعديل برنامج توزيع المياه عبر 3 بلديات بالعاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن تسجيل تسرب هام على مستوى قناة رئيسية للتوزيع بقطر 500 ملم، على مستوى الطريق الولائي 111 (واد الرمان) ببلدية العاشور بالعاصمة، مما ينتج عنها تأخر في التزويد بالمياه الشروب عبر عدة بلديات.

بلدية درارية: واد الطرفة، حي 1600 مسكن، حي 300 مسكن، حي 250 مسكن، حي السبالة، طريق تيقصراين. حي 300 مسكن تساهمي، حي الرادار و حي 330 مسكن تساهمي.

بلدية العاشور: حي عدل السبالة، حي 20 أوت، حي 40 مسكن كناب و حي H.

بلدية السحاولة: حي الروايس، حي بلمرجة محمود وحي الصومام.

كما أعلمت “سيال” زبائنها القاطنين بأحياء البلديات المعنية أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد. سيتم تدريجيا بعد انتهاء أشغال إصلاح التسرب.

