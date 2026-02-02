تعديل برنامج توزيع المياه في هذه البلديات بالعاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن تعديل في برنامج توزيع المياه على مستوى عدة بلديات بالعاصمة.

وأوضحت الشركة، أن تم تسجيل تسرب في قناة رئيسية لتوزيع المياه الشروب بقطر 200 ملم. على مستوى بلدية بوروبة، ويترتب عن أشغال إصلاح هذا التسرب تعديل في برنامج التوزيع على مستوى بلدية جسر قسنطينة جزئيا. بلدية باش جراح جزئيا، بلدية القبة جزئيا وبلدية المقرية حي 236 مسكن (فيكو).

وأعلمت “سيال” زبائنها القاطنين في البلديات المعنية بأنه سيتم العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستكون تدريجياً بعد انتهاء الأشغال وامتلاء الخزانات الرئيسية.

