تعديل برنامج رحلات قطارات الجهة الغربية لضاحية الجزائر اليوم

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن تعديل برنامج الرحلات الخاص بالجهة الغربية لضاحية الجزائر، بشكل استثنائي، اليوم الإثنين.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، أن هذا التعديل الاستثنائي جاء نظرا لأسباب تقنية خارجة عن نطاقها.

حيث ستتوقف قطارات الجزائر-العفرون في محطة بني مراد، قطارات العفرون-الجزائر تتوقف في محطة البليدة.

فيما سيتم إلغاء القطارات التي تسير على الخط “العفرون-الثنية”.

كما أن القطار 1084 الشلف-الجزائر، الذي ينطلق على الساعة 5:00 صباحاً، يتوقف في محطة البليدة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور