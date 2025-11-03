إعــــلانات
الوطني

تعديل برنامج رحلة مرسيليا- الجزائر

بقلم عايدة.ع
  • 100
  • 0

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الإثنين، عن تعديل برنامج رحلة مرسيليا - الجزائر – مرسيليا.

وأشارت المؤسسة في بيان لها، أنه نظرا لظروف متعلقة بإجراءات تنظيمية بحتة، تم تعديل برنامج رحلة مرسيليا – الجزائر – مرسيليا.

حيث تم برمجة رحلة المسافرين الحاجزين يوم 05 نوفمبر 2025 على الساعة 16:00 على متن سفينة باجي مختار 3. من مرسيليا الى الجزائر بتاريخ 08 نوفمبر 2025 على الساعة 16:00 مساءً.

فيما تم برمجة رحلة المسافرين الحاجزين على متن رحلة الجزائر مرسيليا المبرمجة سلفا يوم 06 نوفمبر 2025 على متن سفينة باجي مختار 3 بتاريخ 10 نوفمبر 2025 على الساعة 10:00 صباحا.

كما قدمت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين اعتذارها لكل الزبائن عن أي إزعاج قد يسببه هذا التعديل، و تمنت سفرا ممتعا للجميع.

فيما وضعت أرقام الهاتف : 021.64.43.74 او على 3307، لاستقبال انشغالات وإفادت الزبائن بكل المستجدات حول الموضوع.

رابط دائم : https://nhar.tv/v0cJa
