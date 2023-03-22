أعلمت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أنه تحسبا لحلول شهر رمضان المبارك. تم تعديل برنامج سير القطارات لناحية مدينة وهران .

وأشارت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن هذا البرنامج يدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول يوم من شهر رمضان المبارك.

◀ ويمكنكم الإطلاع على البرنامج الكامل لسير قطارات ناحية وهران على الرابط التالي:

https://drive.google.com/…/1b3oeJHeRx0JZSnrSD5B…/view…

◀ كما يمكنكم الإطلاع على برنامج سير قطارات ضواحي مدينة وهران على الرابط التالي:

https://drive.google.com/…/1kNDvKmiJVc32nGmEvMy…/view…