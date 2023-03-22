تعديل برنامج سير القطارات لناحية مدينة وهران
بقلم نسرين محفوف
أعلمت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أنه تحسبا لحلول شهر رمضان المبارك. تم تعديل برنامج سير القطارات لناحية مدينة وهران .
وأشارت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن هذا البرنامج يدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول يوم من شهر رمضان المبارك.
◀ ويمكنكم الإطلاع على البرنامج الكامل لسير قطارات ناحية وهران على الرابط التالي:
https://drive.google.com/…/1b3oeJHeRx0JZSnrSD5B…/view…
◀ كما يمكنكم الإطلاع على برنامج سير قطارات ضواحي مدينة وهران على الرابط التالي:
رابط دائم : https://nhar.tv/B6S7F