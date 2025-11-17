تعديل برنامج سير القطارات وإضافة رحلات جديدة بهذه الخطوط

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، تعديل برنامج سير القطارات وإضافة رحلات جديدة على عدة خطوط.

وجاء ذلك، تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الرامية إلي تحسين جودة الخدمة المقدمة واستجابة لطلبات المسافرين.

ويتعلق الأمر بالخطوط التالية: “زرالدة - الثنية – زرالدة” و”الجزائر – الثنية – الجزائر” و”الجزائر – العفرون – الجزائر”.

وسيتم تعديل برنامج سير القطارات على هذه الخطوط، ابتداء من يوم غد الثلاثاء، حسب البرنامج التالي:

خط زرالدة – الثنية: الانطلاق على الساعة الـ35: 6 ، والـ45: 12، والـ30: 16.

وخط الثنية – زرالدة: الانطلاق على الساعة الـ10: 9 والـ20: 14.

خط الرغاية – زرالدة: الانطلاق على الساعة الـ 00: 18 مساء.

كما تمت إضافة رحلات جديدة كما يلي:

خط الجزائر – الرغاية: الانطلاق على الساعة الـ40: 18 مساء.

خط الرغاية – الجزائر: الانطلاق على الساعة الـ50: 6 صباحا.

كما تم تعديل توقيت رحلة انطلاق رحلة العفرون – الجزائر على الساعة (15: 06) بدل من الساعة (30: 06).

وأكدت الشركة أن مصالح الاستغلال التابعة لها، تتابع بصفة يومية وضعية النقل على مستوى كل الخطوط. وتعمل على إعادة ضبط مواقيت بعض القطارات بما يتناسب مع أوقات تنقل العمال والطلبة. مع مراعاة الإمكانيات التقنية المتاحة وانسيابية حركة سير القطارات.

وللإطلاع على البرنامج الكامل يرجى الضغط على الرابط التالي:

https://drive.google.com/…/1pA5GNCVSrt3fW_EsP8m…