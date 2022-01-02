تعديل برنامج سير قطارات الضاحية لناحية الجزائر ابتداء من اليوم الأحد

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن تعديل برنامج سير قطارات الضاحية لناحية الجزائر إبتداء من اليوم الأحد.

وحسب بيان للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أوضحت من خلاله أن برنامج سير قطارات الضاحية لناحية الجزائر سيشهد تعديلا في مواعيد الإنطلاق والوصول ابتداء من اليوم الأحد 2 جانفي. كما أضاف البيان أن برنامج الرحلات الجديد سيمس الخطوط: “الجزائر-العفرون”، “آغا-زرالدة”، “آغا-الثنية-واد وعيسي” و “آغا-مطار هواري بومدين”.

وبخصوص مواقيت سير القطارات طبقا للبرنامج الجديد، قامت الشركة بنشرها مفصلة على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”. كما سيتم تعليق ملصقاتها على مستوى كل المحطات المعنية.

كما دعت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في ذات السياق زبائنها إلى تحميل تطبيق “SNTF.cs” الخاص بها. للاطلاع على كل تفاصيل رحلات قطارات الضاحية. وقطارات الخطوط الطويلة.

وأضاف البيان، أن التطبيق الذي يمكن تحميله من متجر التطبيقات “playstore”، سيسمح بالإطلاع والإستفادة من العديد من الخدمات والمعلومات كالتعرف على البرنامج الكامل لرحلات القطارات وأوقات وأيام الذهاب والإياب. ووجهات وأسعار التذاكر و نوع القطار لكل رحلة ومحطات الانطلاق والتوقف والوصول. بالإضافة إلى تلقي الإشعارات.

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