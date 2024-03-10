تعديل برنامج سير قطارات ضاحية الجزائر خلال شهر رمضان

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الأحد، عن إجراء تعديل برنامج سير قطارات ضاحية الجزائر، وهذا أنه تحسبا لحلول شهر رمضان المبارك.

وأفادت الشركة عبر صفحتها الرمية هلى موقع فايسبوك أن هذا البرنامج سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول يوم من شهر رمضان المبارك.

وللإطلاع على مواقيت سير القطارات يرجةالولوج إلى الروابط التالية:

مواقيت سير القطارات من والي الجزائر-العفرون خلال شهر رمضان الكريم 1445هـ 2024م

https://drive.google.com/…/1vCcrqPuo9I8WDvdQt1J…/view…

مواقيت سير القطارات من والي الجزائر-زرالدة خلال شهر رمضان الكريم 1445هـ 2024م

https://drive.google.com/…/1PEGwD…/view…

مواقيت سير القطارات من والي الجزائر-الثنية خلال شهر رمضان الكريم 1445هـ 2024م

https://drive.google.com/…/1VjMN…/view…

مواقيت سير القطارات من والي الجزائر -تيزي وزو-واد عيسي خلال شهر رمضان الكريم 1445هـ 2024م

https://drive.google.com/…/10kK5o1xb8XIuUFGKqGX…/view…

مواقيت سير القطارات من والي مطار هواري بومدين خلال شهر رمضان الكريم 1445هـ 2024م

https://drive.google.com/…/1GMCUFu1IYpDwCRQRMJz…/view…

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