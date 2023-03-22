تعديل برنامج سير قطارات ضاحية الجزائر خلال رمضان
بقلم أمينة داودي
أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. أنه تحسبا لحلول شهر رمضان المبارك تم تعديل برنامج سير قطارات ضاحية الجزائر .
وأشارت الشركة، إلى أن برنامج سير القطارات الجديد سيدخل حيز التنفيذ إبتداء من أول يوم من شهر رمضان المبارك.
مواقيت سير القطارات من وإلي “الجزائر-العفرون”
أما سير القطارات من و إلي “الجزائر-زرالدة” سيكون:
مواقيت سير القطارات من و إلي “الجزائر-الثنية”
مواقيت سير القطارات من و إلي مطار هواري بومدين
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