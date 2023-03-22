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تعديل برنامج سير قطارات ضاحية الجزائر خلال رمضان

بقلم أمينة داودي
تعديل برنامج سير قطارات ضاحية الجزائر خلال رمضان
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أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. أنه تحسبا لحلول شهر رمضان المبارك تم تعديل برنامج سير قطارات ضاحية الجزائر .

وأشارت الشركة، إلى أن برنامج سير القطارات الجديد سيدخل حيز التنفيذ إبتداء من أول يوم من شهر رمضان المبارك.

مواقيت سير القطارات من وإلي “الجزائر-العفرون” 

أما سير القطارات من و إلي “الجزائر-زرالدة” سيكون:

مواقيت سير القطارات من و إلي “الجزائر-الثنية” 

مواقيت سير القطارات من و إلي مطار هواري بومدين

رابط دائم : https://nhar.tv/3B49e
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