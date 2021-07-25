تعديل توقيت الحجر الصحي من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا

قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعديل توقيف الحجر الصحي المنزلي بداية من الثامنة مساءا إلى غابية السادسة صباحا. وجاء هذا القرار عقب إرتفاع عدد الإصابات بفيروس كوفيد 19 وكذا الموجة الحادة التي تشهدها البلاد بسبب الجائحة

وسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يوم الغد الإثنين 26 جويلية 2021

وأمر رئيس الجمهورية برفع نسبة التلقيح ضد فيروس كورونا في الولايات ذات الكثافة السكانية الكبيرة. كم حث الرئيس تبون على ضرورة إستكمال عملية تلقيح أعوان الإدارات وطنيا ومحليا.

من جهة اخرى أمر رئيس الجمهورية رفع مستوى الصرامة الوقائية إلى أعلى المستويات بعد تسجيل تهاون من قبل بعض المواطنين

هذا وترأس اليوم الأحد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إجتاعا وزاريا خصص لدراسة عدة ملفات هامة منها إقتراحات تكييف تدابير الوقاية من كوفيد 19 وتضمن جدول أعمال الإجتماع تنصيب الحكومة الجديدة. كما قدم كل من وزير الداخلية والتجارة وكذا الموارد المائية عروضا