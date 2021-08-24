أعلنت الوزارة الأولى، اليوم الثلاثاء، عن تعديل توقيت الحجر المنزلي الجزئي ليصبح من العاشرة ليلا حتى السادسة صباحا.

وجاء في بيان للوزارة: “عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الـمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات الـمسلّحة ووزير الدفاع الوطني، قرّر الوزير الأول وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اتخاذ التدابير الآتية:

يعدل توقيت الحجر الجزئي الـمنزلي، من الساعة العاشرة ليلا (22h00) إلى غاية الساعة السادسة(06h00) من صباح اليوم الـموالي، ويطبق على الولايات الـمعنية بالحجر.

.يرفع إجراء غلق فضاءات الترفيه والتسلية وأماكن النزهة والشواطئ، مع الإبقاء على التدابير الصارمة للوقاية

وأشار البيان، إلى إن هذه التدابير، تدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم غد الأربعاء 25 أوت 2021.

وذكرت الحكومة بما يمثله انتقال الفيروس الـمرتبط بسلالة “دلتا” من خطر كبير، حيث تدعو الـمواطنين إلى مواصلة التقيد الصارم بتدابير الوقاية وبمختلف البروتوكولات الصحية الـمعتمدة من طرف اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا {كوفيد ـ 19}، والـموجهة لـمختلف النشاطات الإقتصادية والتجارية والاجتماعية.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb