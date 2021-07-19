تعديل توقيت الحجر المنزلي عبر 24 ولاية

قررت الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان اليوم الإثنين تمديد الحجر المنزلي الجزئي عبر 24 ولاية لمدة 10 أيام وحسب بيان ذات المصالح التعديل سيكون من الساعة 23 ليلا إلى غاية الساعة 04 صباحا عبر 24 ولاية .وسيدخل القرار حيز الخدمة بداية من يوم غد الثلاثاء

الولايـات المعنية : أدرار ، الأغواط ، أم البواقي ، باتنة ، بجاية ، بشار، البليدة ، البويرة ، تبسة ، تيزي وزو ، الجزائر ، جيجل، سطيف ، سيدي بلعباس. وكذا ولاية قسنطينة، مستغانم، الـمسيلة، ورقلة وهران ، بومرداس ، تندوف ، تيسمسيلت ، تيبازة ، عين تموشنت

هذا وإستثنى القرار الولايات الـ 34 التالية: الشلف، بسكرة، تمنراست، تلمسان، تيارت، الجلفة، سعيدة، سكيكدة، عنابة، قالـمة، الـمدية.

وكذا معسكر، البيض، إليزي، برج بوعريريج، الطارف، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، ميلة، عين الدفلى، النعامة، غرداية، غليزان، تميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال. بالإضافة إلى ولاية بني عباس، عين صالح، عين قزام، تقرت، جانت، الـمغير والـمنيعة.

وجاءت هذه التدابير الإضافية نظرا إلى تطور انتشار الوباء والتزايد السريع لعدد الحالات الـمصابة بالعدوى.