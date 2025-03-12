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أخبار الجزائر

تعديل توقيت سير قطار خط الجزائر- وهران

بقلم عايدة.ع
تعديل توقيت سير قطار خط الجزائر- وهران
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أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن تعديل توقيت رحلة القطار الأولى على خط الجزائر - وهران، وهذا استجابة لطلبات المسافرين.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه “نزولا عند رغبات مسافرينا الكرام واستجابة لمطالبهم. تم تعديل توقيت رحلة القطار الأولى على خط الجزائر – وهران”.

وأوضح المصدر نفسه، أن انطلاق الرحلة سيكون على الساعة الثامنة والنصف (8:30) صباحا عوضا عن الساعة الثامنة (08:00) صباحا، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء 12 مارس 2025.

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