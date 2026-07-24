تعديل جديد في أرقام تسجيل المركبات الخاصة بالولايات الجديدة

وقع وزير الداخلية والحماعات المحلية والنقل سعيد سعيود قرارا يتضمن تحديد القواعد الإدارية المتعلقة برقم تسجيل المركبات ذاتية الحركة.

صدر قرار مؤرخ في 2 محرم 1448 الموافق لـ17 جوان 2026، يقضي بتعديل وتتميم القرار المؤرخ في 18 رمضان 1408 الموافق لـ5 ماي 1988، المحدد للقواعد الإدارية المتعلقة برقم تسجيل المركبات ذاتية الحركة، وذلك بإدراج الرسوم البيانية الخاصة بالولايات الجديدة ضمن نظام ترقيم المركبات.

وووفقا للعدد 50 من الجريدة الرسمية ينص القرار على إدراج رسم بياني يمثل ولاية التسجيل وفق الجدول المحدد لذلك، مع الإبقاء على باقي الأحكام دون تغيير.

وبموجب القرار الجديد، تدخل الرسوم البيانية الخاصة بالولايات 11 الجديدة، حيز التنفيذ ابتداءً من الفاتح جانفي 2027.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تحيين نظام ترقيم المركبات ليتماشى مع التقسيم الإداري المعتمد، بما يسمح بإدراج الولايات الجديدة ضمن الرموز والرسوم البيانية الخاصة بلوحات تسجيل المركبات.

وكان قد ووقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا رقم 79-84 يحدد أسماء الولايات الجديدة ومقارّها.

وجاءت أسماء ومقار الولايات الجديدة المحدثة كما يلي:

59 - ولاية أفلو، مقرها مدينة أفلو.

60 – ولاية بريكة، مقرها مدينة بريكة.

61 – ولاية القنطرة، مقرها مدينة القنطرة.

62 – ولاية بئر العاتر ، مقرها مدينة بئر العاتر.

63 – ولاية العريشة، مقرها مدينة العريشة.

64 – ولاية قصر الشلالة، مقرها مدينة قصر الشلالة.

65 – ولاية عين وسارة، مقرها مدينة عين وسارة.

66 – ولاية مسعد، مقرها مدينة مسعد.

67 – ولاية قصر البخاري، مقرها مدينة قصر البخاري.

68 – ولاية بوسعادة، مقرها مدينة بوسعادة.

69 – ولاية الأبيض سيدي الشيخ، مقرها مدينة الأبيض سيدي الشيخ.