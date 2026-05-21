تعديل جديد في رزنامة التلقيح الإجباري للأطفال

وقع وزير الصحة، محمد الصديق آيت مسعودان، على قرار يتضمن تعديل جدول التلقيح الإجباري ضد بعض الأمراض المتنقلة.

وتضمن العدد رقم 36 من الجريدة الرسمية تعديل جدول التلقيح الإجباري ضد بعض الأمراض المتنقلة بقرار مؤرخ في 28 افريل 2026.

ووفقا لهذا القرار، شمل تعديل اللقاحات المقدمة للأطفال في عدّة مراحل عمرية، من شهرين إلى غاية 13 سنة.

ومسّ هذا التعديل الأطفال الذين يبلغون من العمر شهرين، 4 أشهر و12 شهرا، ويشمل اللقاح المضاد للخناق وتامضاد للكزاز وتامضاد للسعال الديكي اللاخلوي.

وكذا اللقاح المضاد للهيموفليوسا الإنفلونزي “ب”، مضاد للشلل (عن طريق الحقن)، مضاد لالتهاب الكبد الفيروسي “ب”.. ومضاد للمكورات الرئوية، ومضاد للشلل (عن طريق الفم).

وشمل التعديل كذلك الاطفال المتمدرسين الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و13 سنة: لقاح إجباري مضاد للخناق ومضاد للكزاز (للكبار). ولقاح مضاد لفيروس الورم الحليمي البشري.