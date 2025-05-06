تعديل رزنامة اختبارات الفصل الثالث..وزير التربية يكشف عن السبب

كشف وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي عن السبب وراء تعديل اختبارات الفصل الثالث للسنة الدراسية 2024-2025.

وقال الوزير في الكلمة التي ألقاها اليوم الثلاثاء على هامش اعطاء اشارة انطلاق امتحان إثبات المستوى بولاية البويرة. أن السبب يعود الى التقارير التي تم تقديمها للوصاية والتي أظهرت كلها الانتهاء من برامج الفصل الثالث بنجاح.

وأشار الوزير أن القرار جاء أيضا للسماح للتلاميذ المقبلين على امتحاني شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط” البيام”، بالمراجعة قبل تاريح الامتحانين الرسميين، وكي يكون لهم متسع من الوقت .