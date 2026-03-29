تعديل رزنامة الجولة 25 من البطولة الوطنية

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم عن إدخال تعديلات على برنامج مباريات الجولة الخامسة والعشرين من البطولة الوطنية للرابطة المحترفة.

وحسب البرنامج الجديد، تقرر تقديم مباراتين إلى يوم الجمعة القادم، حيث سيستقبل مستقبل الرويسات نظيره أولمبيك أقبو، فيما يواجه شباب قسنطينة ضيفه مولودية وهران.

وستُجرى بقية مباريات هذه الجولة يوم الأحد القادم، ويأتي هذا التعديل في إطار ضبط رزنامة المنافسة بما يتماشى مع مختلف الالتزامات، وضمان السير الحسن لبقية مجريات الموسم الكروي.