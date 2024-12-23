تعديل رزنامة الدورة 28 للجنة الوطنية لتقييم الباحثين الدائمين

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تعديل الرزنامة الخاصة بتنظيم الدورة الثامنة والعشرون (28) للجنة الوطنية لتقييم الباحثين الدائمين.

وأوضح بيان للوزارة، أنه من يوم السبت 7 ديسمبر إلى يوم السبت 28 ديسمبر 2024 يتم تقييم ملفات المترشحين. عبر المنصة الرقمية من طرف خبراء اللجنة الوطنية لتقييم الباحثين الدائمين.

أما الإعلان عن نتائج الدورة الثامنة والعشرون (28) للجنة الوطنية لتقييم الباحثين الدائمين. سيكون بتاريخ الإثنين 30 ديسمبر 2024.

كما اشار البيان أنه بداية من يوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 إلى غاية يوم السبت 4 جانفي 2025، سيتم فتح المنصة الرقمية لإيداع الطعون.

فيما حددت الفترة مابين الأحد 5 جانفي 2025 إلى السبت 11 جانفي 2025 لدراسة الطعون من طرف خبراء اللجنة.

على أن يعلن عن نتائج الدورة الثامنة والعشرون (28) للجنة الوطنية لتقييم الباحثين الدائمين بعد الطعون. يوم الثلاثاء 14 جانفي 2025.

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