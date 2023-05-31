تعديل ظروف الأداء الكامل أوالجزئي للنشيد الوطني وشروطه

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن تعديل ظروف الأداء الكامل أو الجزئي للنشيد الوطني وشروطه.

وتضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 36 صدور مرسوم رئاسي رقم 23-195 المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1444الموافق 21ماي سنة 2023 . يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-45 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11مارس سنة 1986 الذي يحدد ظروف الأداء الكامل أوالجزئي للنشيد الوطني وشروطه. وكذلك التوليفتين الموسيقيتين الكاملة والمختصرة اللتين تعزفان في الحفلات الرسمية.

ووفقا لذات المرسوم النشيد الوطني يؤدى في صيغته الكاملة من كلمات وموسيقى وبمقاطعه لخمسة خلال حفل بمناسبة إحياء ذكريات رسمية بحضور رئيس الجمهورية. ويُعزف في توليفته الموسيقية المختصرة أثناء إلقاء خطاب رسمي لرئيس الجمهورية موجه إلى الأمة.

وأضاف المرسوم أن النشيد الوطني يُعزف في توليفته الموسيقية المختصرة أثناء الزيارات الرسمية لرؤساء الدولة والشخصيات من نفس المرتبة للجزائر. وأيضا يُعزف في توليفته الموسيقية المختصرة أثناء المراسم العسكرية المقامة بوزارة الدفاع الوطني. كما يُعزف في توليفته الموسيقية المختصرة أثناء زيارات القيادات العليا العسكرية لدول أجنبية إلى مقر وزارة الدفاع.