أعلنت الوزارة الأولى، اليوم الأربعاء، عن تعديل فترة الغلق الجزئي لبعض النشاطات التجارية في الولايات المعنية بالحجر.

وحسب بيان للوزارة الأولى، تم تعديل فترة الغلق الجزئي لهذه النشاطات التجارية، إبتداءً من الساعة 19.00 مساءً.

ويتعلق الأمر بمحلات الأجهزة الكهرومنزلية والمقاهي والمطاعم ومحلات الإطعام السريع.

بالإضافة إلى صالونات الحلاقة للرجال والنساء ومحلات بيع لوزام الرياضة وأقمشة التأثيث ومحلات لوازم البيت.

هذا وتم تمديد فترة الحجر الصحي المنزلي لمدة 15 يوما، على 34 ولاية، إبتداء من يوم غد الخميس.