تعديل في برنامج الرحلات البحرية من وإلى وهران 

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين الخميس عن تعديل في برنامج الرحلات البحرية.

وأوضحت المؤسسة أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية المرتقبة، تم تعديل برنامج الرحلات البحرية من وإلى وهران.

وجاء البرنامج كمايلي:

تأجيل رحلة مرسيليا - وهران المبرمجة سلفا يوم 09 مارس 2025 إلى يوم 10 مارس 2025 على الساعة 12:00 زوالا.

تأجيل رحلة وهران – أليكانت المبرمجة سلفا يوم 10 مارس إلى يوم 13 مارس 2025 على الساعة 22:00 ليلا.

تأجيل رحلة اليكانتي – وهران المبرمجة سلفا يوم 11 مارس إلى يوم 14 مارس 2025 على الساعة 18:00 مساءا.