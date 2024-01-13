تعديل في برنامج توزيع المياه بهذه البلديات ابتداء من الإثنين

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر ” سيال”، زبائنها عن برمجة شركة مياه تيبازة، أشغال صيانة دورية لمحطة تحلية مياه البحر فوكة إبتداءا من يوم الإثنين 15 جانفي 2024 إلى غاية يوم الخميس 18 جانفي 2024.

وأوضحت الشركة، أن هذه الأشغال ستتسبب في تعديل برنامج التوزيع على مستوى بعض البلديات بولايتي الجزائر وتيبازة.

وأشتر بيان للشركة أن البلديات المعنية بتعديل برنامج توزيع المياه بولاية الجزائر هي: المدينة الجديدة سيدي عبد الله. زرالدة المعالمة، اسطاوالي، عين البنيان الشراقة (حي 602 مسكن الكثبان، وبوشاوي البحري)، السويدانية حي بلوطة والحمامات.

أما بولاية تيبازة فالبلديات المعنية هي: تيبازة، حطاطبة، بواسماعيل القليعة الدواودة فوكة الشعيبة، عين تاقورایت بوهارون خميستي، وسيدي راشد.

كما أعلمت سيال زبائنها القاطنين بالبلديات المعنية أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستتم تدريجيا بعد إستئناف الإنتاج على مستوى المحطة وإمتلاء الخزانات الرئيسية.

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