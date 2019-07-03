تعديل في برنامج رحلات قطارات ضاحية العاصمة بداية من يوم غدا

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن تعديل زمني في برنامج رحلات قطارات ضاحية الجزائر ابتداء من يوم غدا الخميس.

ويأخذ هذا البرنامج المعدل ساري المفعول خلال هذه الصائفة بعين الاعتبار الطلب الكبير للزبائن ووفرة العتاد وكذا الاعوان التابعين للشركة حسب بيان للشركة.

مما يسمح بتقليل التدفق الكبير للركاب على القطارات ذهابا وايابا خلال ساعات الذروة، خصوصا الخط الرابط بين محطتي الرغاية والجزائر العاصمة وكذا بين محطتي البليدة والجزائر العاصمة .

وفي هذا الاطار، حددت الشركة الوطنية توقيتين يوميين لانطلاق القطار من الثنية الى الرغاية على الساعة 7:00 سا والوصول على 7:34 سا و على الساعة على 16 سا والوصول على 16:35سا.

فيما يخص الخط الرابط بين الجزائر والعفرون، برمجت الشركة رحلة على 19:10سا و الوصول على 20:25 سا.