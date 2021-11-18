تعديل في تواريخ امتحانات الثلاثي الثالث

أعلن وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الخميس، عن إجراء تعديلات في تواريخ امتحانات الثلاثي الثالث. كما أضاف بلعابد، أن هذا قرار تعديل تواريخ الامتحانات جاء بعد دراسة انشغالات المختصين وأولياء التلاميذ.

كما قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، إنه تقرر رسميا امتحانات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي “السانكيام“. مشيرا خلال إشرافه على الندوة الوطنية لمديري التربية المخصصة لتقييم الدخول الاجتماعي 2021-2022، أنه سيتم رفع رهان تحسين نوعية التعليم. إضافة إلى إدراج إصلاحات بيداغوجية عميقة لا سيما في الطور الابتدائي.

وأوضح وزير التربية، أن إلغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي،جاء بعد دراسة معمقة ومستفيضة لجدول البيداغوجية والتعليمية والتنظيمية لذات الامتحان. كما قال وزير التربية، من جهة ثانية، إن التقلبات الجوية، لم تتسبب في توقف الدراسة. وأضاف الوزير، أن القطاع لم يسجل أي تعطل في الهياكل المدرسية.

وأشار، وزير التربية، إلى أن مصالحه ستنظر في وضعية بعض الهياكل التي تضررت جراء التقلبات الجوية. مضيفا أن القطاع لن يدخر أي جهد، ولن يتأخر في حل المشاكل.

وفي سياق آخر، أكد بلعابد، أن وزارته تعمل على شكل ورشات للإصغاء عن قرب لمديري التربية في كل الولايات. كما أشار، وزير التربية، إلى أن اللقاء سيخرج بإجراءات وقرارات تساعد الجميع على القيام بواجبه كما يجب.

وأكد المسؤول الأول عن القطاع، أنه لن يتم التسامح في حال تكرار نفس الأخطاء، خاصة وأن النتائج المتحصل عليها ليست في مستوى تطلعاتنا

من جهته ألّح بلعابد على مدراء القطاع بضرورة الخروج الى الميدان والاطلاع على حقيقة الأوضاوع إلى جانب العمل مع السلطات المحلية والسهر على الرهانات المتعلقة بالسنة الدراسية.

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