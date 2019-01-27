تعديل في رحلات “الميترو” بسبب انقطاع امدادات التيار الكهربائي من (حي البدر_الحراش)

أعلنت شركة “أرتيبي الجزائر” بتعديل رحلاتها بإتجاه مختلف المواقف ميترو العاصمة،اليوم الأحد، وذلك بسبب لانقطاع الجزئي لسير حركة المترو.

وحسب بيان للشركة ، أنّ هذا الانقطاع بسبب فقدان امدادات التيار الكهربائي في أقسام خط 1 بالميترو على الساعة 5 صباحا من حي البدر بالقبة الى موقف الحراش.

وقد قامت المؤسسة بتوفير حافلات من أجل نقل زبائنها إلى المناطق التي توقف فيها الميترو بواسطة تذكرة الميترو .

وتبعا لهذا الحادث، قامت “مؤسسة أرتيبي” بتعديل برنامج رحلاتها بإتجاه مختلف المواقف.

كما أفادت الشركة،ان الرحلات محدودة بين موقف ساحة شهداء وعين نعجة وحي البدر والحراش

كما أعلمت ذات المؤسسة، زبائنها بالتوجه إلى موقف باش جراح باش جراح تينيس و حراش وسط ،

والنزول بموقف حي البدر من أجل تغيير ميترو ونفس الشئ المتوجهين لموقف ساحة الشهداء .

وتسهر مؤسسة “ميترو الجزائر” مع “شركة آرتيبي” على صيانة العطب وعودة السير العادي لحركة الميترو بشكل عادي.

كما وضعت المؤسسة رقم تحت تصرف زبائنها من أجل الاستفسار.