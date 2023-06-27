تعديل قائمة الأعياد الرسمية

تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 43 صدور القانون المتعلق بتحديد قائمة الأعياد الرسمية في الجزائر.

ووفقا لذات العدد من الجريدة تعديل أحكام الفقرة 2 من المادة الأولى من القانون رقـم 63-278 المؤرخ في 26 جوان سنة 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية، المعدل.

وعدل القانون أيام عيدي الفطر والأضحى حيث تم تمديد إجازتي العيدين 3 أيام بدل من يومين ومدفوعة الاجر للموظفين.

وكان قد وافق رئيس الجمهورية أفريل الماضي على تمديد إجازتي العيدين إلى 3 أيام .بإقتراح من وزير الشؤون الدينية والاوقاف.