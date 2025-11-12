تعديل كشوف النقاط في مرحلة التعليم الابتدائي.. وهذا هو جديد منح العلامات

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن المنشور الوزاري الخاص بالتقويم البيداغوجي في المراحل التعليمية الثلاث للسنة الدراسية 2026/2025 ، حيث تم ادراج كشف نقاط جديد خاص بمرحلة التعليم الابتدائي على مستوى الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية.

وأكدت الوزارة أنه في مرحلة التعليم الابتدائي سيتواصل اعتماد أنماط التقويم البيداغوجي من خلال التقويم المستمر، الذي يعتبر ملازم للسيرورة التعليمية التعلمية. يهدف إلى تثمين مجهودات المتعلمين ومتابعة تقدمهم بدقة.من خلال تحديد نقاط القوة لديهم والجوانب القابلة للتحسين، بما يسمح بتكييف العملية التعليمية وتحسينها باستمرار.

و يشمل هذا التقويم مواد اللغات والرياضيات والأنشطة الفنية والبدنية، بحيث يتم التركيز في الطور الأول. على أنشطة التعبير والتواصل الشفوي القراءة والمحفوظات، الكتابة والإملاء.

أما في في الطورين الثاني والثالث، فيتم التركيز على أنشطة التعبير والتواصل الشفوي القراءة والمحفوظات. والإنتاج الكتابي.

وفي الرياضيات، يتم التركيز ميادين الأعداد والحساب، المقادير والقياس، تنظيم المعطيات، القضاء والهندسة.

أما في التربية الفنية والبدنية يركّز أنشطة التربية الموسيقية والتشكيلية، وأنشطة التربية البدنية والرياضية.

و فصل المنشور الوزاري في طريقة منح العلامات، حيث تمنح علامة عددية لتقييم مختلف الميادين والأنشطة المذكورة أعلاه بالاعتماد على مشاركة التلميذ في القسم. الإجابة عن الأسئلة التفاعل والمبادرة. الالتزام بالتعليمات، إنجاز المهمات فردياً أو ثنائياً أو ضمن فريق.

كما يتم منح النقاط بالاعتماد على المنتجات الكتابية المقيدة في كراس القسم. ومختلف الدفاتر المخصصة للأنشطة، والمشاريع المنجزة.

أما فيما يخص المنتجات الفنية والإبداعية، فيتم تقييم القدرات الصوتية، والتحكم في الحركات القاعدية، ومختلف وضعيات الجسم، ومبادئ اللعب الجماعي.

كما أكد المنشور أنه قصد التكفل بالتعديلات تم تعديل كشوف تقويم النتائج على مستوى الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية.