تعديل مثير في “فيسبوك” يسبب إحراجا كبيرا للمستخدمين!

وكانت هذه الخاصية لفيسبوك في السابق، تسمح للمستخدمين بتكبير الصور.

ولكن الأمر الآن، قد يؤدي إلى الإعجاب بالكثير من الصور، عن غير قصد، عبر هذه الخاصية لفيسبوك.

ورصد خبير مواقع التواصل الاجتماعي، “مات نافارا”، الميزة الجديدة، ونشر تغريدة على حسابه في “تويتر”، تكشف كيفية عملها.

حيث كتب الخبير: “جديد! يتيح “فيسبوك” الآن النقر المزدوج على المنشور للإعجاب به في نظام “iOS””.

وتسمح هذه الميزة، لجعل ميزات وخصائص “فيسبوك” أكثر تشابها مع “إنستغرام”ّ، أين يمكن النقر المزدوج على الصورة للإعجاب بها.

ولكن المستخدمين، سارعوا إلى الإشارة للمشكلة التي يمكن أن تحدثها الميزة الجديدة على “فيسبوك”.

New! Facebook now let’s you double-tap a post to Like it on iOS pic.twitter.com/flmoqReBwJ

— Matt Navarra (@MattNavarra) June 9, 2019