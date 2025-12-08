تعديل مواعيد رحلات الترامواي بالعاصمة

أعلنت سيترام، عن تعديل مواعيد الرحلات بالعاصمة، على خطها في الجزائر العاصمة إلى غاية يوم غد الثلاثاء.

وحسب بيان للشركة، سيكون آخر إنطلاق لترامواي من محطة العناصر إتجاه درقانة - وسط على الساعة العاشرة ليلا.

بينما سيكون أخر إنطلاق لترامواي من درقانة – وسط إتجاه محطة العناصر على الساعة الثامنة ونصف مساء.

وستبقى الرحلات متاحة من درقانة – وسط الى محطة خروبة الى غاية الساعة العاشرة ليلا كآخر إنطلاق.

واعتذرت سيترام عن الإزعاج الناجم، وشكرت زبائنها على تفهمهم وتعاونهم.