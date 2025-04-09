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أخبار الجزائر

تعديل مواقيت إنطلاق رحلات قطار “الجزائر – باتنة”

بقلم أمينة داودي
تعديل مواقيت إنطلاق رحلات قطار “الجزائر – باتنة”
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أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. عن تعديل مواقيت إنطلاق رحلات قطار “الجزائر - باتنة – الجزائر”. إبتداء من يوم الخميس 10 أفريل 2025.

وفي بيان للشركة، فإن رحلة “الجزائر – باتنة” ستنطلق على الساعة “15 : 13”  بدل من الساعة (30 : 12 ) . غير أن توقيت انطلاق رحلة قطار “باتنة – الجزائر”. تبقى في نفس التوقيت اليومي المعتاد على الساعة “40 :22”.

من جهتها أكدت الشركة على أنها تسعى دائما للإصغاء لطلبات المسافرين والاستجابة لها. من أجل تقديم أفضل خدمة لفائدة مستعملي القطارات.

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