تعديل مواقيت الحجر الجزئي على المستوى الوطني من 9 إلى 31 أوت

قام الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بالتوقيع على مرسوم تنفيذي يتضمن تعديل مواقيت الحجر الجزئي في الفترة الـممتدة من 9 إلى 31 أوت على المستوى الوطني.

يأتي هذا تطبيقًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات الـمسلحة، وزير الدفاع الوطني، التي أسداها خلال اجتماع الـمجلس الأعلى للأمن الـمنعقد يوم 3 أوت، وبعد التشاور مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا كوفيد.19، والسلطة الصحية.

وحسب الوزير الأول، اتخذ الإجراء في إطار الـمسعى التدريجي والمرن الذي اعتمدته السلطات العمومية في تسيير الأزمة الصحية.

كما تقرر تكييف مواقيت الحجر الجزئي الـمنزلي من 11 مساء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الـموالي، بالنسبة للولايات 29.

ويتعلق الأمر بولايات: بومرداس، سوق أهراس، تيسمسيلت، الجلفة، معسكر، أم البواقي، باتنة، البويرة، غيليزان، بسكرة، خنشلة، الـمسيلة، الشلف، سيدي بلعباس، الـمدية، البليدة، برج بوعريريج، تيبازة، ورقلة، بشار، الجزائر، قسنطينة، وهران، سطيف، عنابة، بجاية، أدرار، الأغواط والوادي.

غير أنه يمكن للولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل لتدابير التي يمليها الوضع الصحي لكل ولاية، ولاسيما إقرار أو تعديل أو تكييف مواقيت إجراء الحجر الـمنزلي الجزئي أو الكلي، بشكل يستهدف عدة بلديات أو بلدات أو أحياء تشهد بؤرا للعدوى.

وبالتالي، فإن رفع نظام الحجر أو الإبقاء عليه يتوقفان على مدى تطور الوضع الوبائي الذي قد يسمح استقراره للسلطات العمومية بإقرار تدابير إضافية لتخفيفه.

وجددت الحكومة نداءاتها إلى الـمواطنين للبقاء في يقظة ومواصلة الامتثال بصرامة ومسؤولية، لتدابير النظاقة، والتباعد الجسدي والحماية، التي تظل الحل الأنسب للحد من هذا الوباء.