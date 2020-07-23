تعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي في المسيلة

أعلنت وزارة الداخلية، عن تعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي، في بعص بلديات ولاية المسيلة.

وحسب بيان للوزارة، ستصبح مواعيد الحجر المنزلي الجزئي، من الساعة الخامسة مساء إلى غاية الخامسة صباحا، لمدة 10 أيام ابتداء من يوم غد الجمعة.

وسيمس هذا التعديل، البلديات التالية: المسيلة وبوسعادة وسيدي عيسى، ومقرة وبرهوم وأولاد دراج.

وأشار البيان، إلى أنه سينجم عن هذا الحجر الجزئي، على البلديات المذكورة، التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية والإقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك توقيف حركة المسافرين والسيارات.