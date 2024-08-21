تعديل مواقيت العمل الصيفي بالمؤسسات والإدارات العمومية في هذه الولايات

وقع الوزير الأول محمد النذير العرباوي مرسوما تنفيذيا يتضمن تعديل مواقيت العمل الصيفي بالمؤسسات والإدارات العمومية في ولايات الجنوب.

وحدد المرسوم تنظيم ساعات العمل بالمؤسسات والإدارات العمومية بولايات الجنوب من يوم الأحد إلى يوم الخميس.

ويبدأ العمل بالتوقيت الصيفي بالجنوب بداية من الفاتح جوان إلى 30 سبتمبر.

وذلك من الساعة السابعة صباحا إلى منتصف النهار، و من 12:30 إلى الثالثة بعد الزوال. بالإضافة إلى تخصيص نصف ساعة استراحة بداية من الساعة منتصف النهار إلى الساعة 12:30.

والولايات المعنية بهذا التوقيت هي أدرار، تامنغست، إيليزي، تندوف، بشار ورقلة، غرداية، الأغواط، بسكرة، الوادي، وتيميمون.

بالإضافة إلى ولاية برج باجي مختار، اولاد جلال، بني عباس، إن صالح، إن قزام، توقرت، جانت، المغير، والمنيعة.