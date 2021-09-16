تعديل مواقيت رحلات القطارات بداية من 18 سبتمبر

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن إطلاق برنامج سير جديد لرحلات القطارات، نظرا لتعديل مواقيت الحجر الصحي، وتزامنا مع الدخول الإجتماعي،وذلك بداية من السبت 18 سبتمبر.

وجاء برنامج الرحلات الجديد كالتالي:

*الجزائر العاصمة-الثنية https://www.sntf.dz/documents/estNEW.jpg

*الجزائر العاصمة-العفرون https://www.sntf.dz/documents/ouestNEW.jpg

*الجزائر العاصمة-زرالدة https://www.sntf.dz/documents/zeraldaNEW.jpg

*الجزائر العاصمة-تيزي وزو-وادي عيسى https://www.sntf.dz/documents/tiziNEW.jpg

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