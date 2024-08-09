تعديل مواقيت رحلات القطارات بين هذه الولايات

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن تعديل مواقيت إنطلاق رحلات القطارات على خطي الجزائر - عنابة والجزائر – تبسة إبتداء من يوم الإثنين 12 أوت 2024.

وحسب بيان للشركة، سيتم تعديل مواقيت إنطلاق الرحلات حسب البرنامج التالي:

الانطلاق من محطة الجزائر باتجاه عنابة، على الساعة السادسة واربعون دقيقة (18:40) مساء.

والانطلاق من محطة الجزائر باتجاه تبسة، على الساعة السابعة واربعون دقيقة (19:40) مساء.

وأشار البيان، إلى أن توقيت انطلاق رحلات القطارات من محطة عنابة باتجاه الجزائر ومحطة تبسة باتجاه الجزائر يبقى في نفس التوقيت المعتاد، “عنابة – الجزائر، على الساعة 20 : 19″، و”تبسة – الجزائر” على الساعة 30 : 17.