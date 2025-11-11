تعديل مواقيت رحلات القطار على هذين الخطين

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن تعديل مواقيت انطلاق رحلات القطار على خطي وهران - وادي تليلات – وهران، ووهران – فرندة وهران.

وأوضحت الشركة أنه تم تعديل مواقيت رحلات قطار وهران – وادي تليلات – وهران، حيث يكون الانطلاق من وهران على الساعة 50: 11 / 00: 18 / 15: 19. والعودة من وادي تليلات على الساعة 35: 12 / 40: 18 / 00: 20.

وبخصوص رحلات قطار وهران – فرندة – وهران، فالانطلاق من فرندة على الساعة 05:00، والعودة من وهران على الساعة 40: 13.

كما أكدت الشركة حرصها الدائم على الإصغاء لانشغالات المسافرين وتلبية طلباتهم، من خلال دراسة مختلف الملاحظات والاقتراحات بعناية، وكذا تقديم الحلول المناسبة وفقا للإمكانيات المتاحة، والعمل على تطوير الخدمة والارتقاء بها لتواكب تطلعات المسافرين.