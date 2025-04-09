تعديل مواقيت سير رحلات قطار “تيسمسيلت – المسيلة – برج بوعريريج”

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أنه تم تعديل مواقيت سير رحلات القطار. على خط “تيسمسيلت - المسيلة – برج بوعريريج”.

وحسب بيان للشركة، فقد تم تعديل مواقيت سير رحلات القطار على خط “برج بوعريريج – المسيلة – تيسمسيلت”. مرورا بالمحطات الواقعة على إقليم ولايات المسيلة الجلفة والمدية وتيارت. وذلك بداية من يوم الخميس 10 أفريل 2025.

حيث سينطلق القطار من محطة برج بوعريريج باتجاه ولاية تيسمسيلت على الساعة (16.30). كما أن توقيت إنطلاق رحلة تيسمسيلت باتجاه برج بوعريريج مرورا بولاية المسيلة، الجلفة والمدية. يبقى في نفس التوقيت اليومي المعتاد على الساعة 5 صباحا.

وأكدت الشركة على أنها تسعى دائما للإصغاء لطلبات المسافرين والاستجابة لها. من أجل تقديم أفضل خدمة لفائدة المواطنين بحسب الإمكانيات المتوفرة.

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