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أخبار الجزائر

تعديل مواقيت سير قطار الجزائر- وهران ابتداءً من يوم الخميس

بقلم عايدة.ع
تعديل مواقيت سير قطار الجزائر- وهران ابتداءً من يوم الخميس
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أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، عن تعديل مواقيت سير القطارات على خط الجزائر - وهران – الجزائر ابتداءً من يوم الخميس 24 جويلية 2025.

وأوضحت الشركة أن رحلة الجزائر – وهران، سيكون الانطلاق على الساعة 14:00 بدلا من الساعة 12:30. أما رحلة وهران – الجزائر، فسيكون الانطلاق على الساعة 14:00 بدلا من الساعة 12:30.

كما أشارت أن هذا القطار يسير طيلة أيام الأسبوع في الاتجاهين.

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