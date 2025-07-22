تعديل مواقيت سير قطار الجزائر- وهران ابتداءً من يوم الخميس
بقلم عايدة.ع
أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، عن تعديل مواقيت سير القطارات على خط الجزائر - وهران – الجزائر ابتداءً من يوم الخميس 24 جويلية 2025.
وأوضحت الشركة أن رحلة الجزائر – وهران، سيكون الانطلاق على الساعة 14:00 بدلا من الساعة 12:30. أما رحلة وهران – الجزائر، فسيكون الانطلاق على الساعة 14:00 بدلا من الساعة 12:30.
كما أشارت أن هذا القطار يسير طيلة أيام الأسبوع في الاتجاهين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
رابط دائم : https://nhar.tv/FEXrQ