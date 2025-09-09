تعديل مواقيت مادتي اللغتين الانجليزية و الفرنسية للسنة الأولى متوسط

كشفت المديرية العامة للتعليم بوزارة التربية الوطنية عن تعديل مواقيت مادتي اللغتين الإنجليزية والفرنسية للسنة الأولى متوسط.في إطار نصيب المنهاج الجديد للغة الإنجليزية.

وقرّرت الوزارة إدخال تعديل في الحجم الساعي الأسبوعي المخصص لمادتي اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية. في السنة الأولى من التعليم المتوسط .ابتداءً من السنة الدراسية 2025 2026. بغية تحقيق توازن بيداغوجي أنسب في تدريس اللغات الأجنبية، مع بقاء مواقيت باقي المواد على حاله. دون تغيير في جميع مستويات مرحلة التعليم المتوسط.

ويقدر الحجم الأسبوعي الساعي للغة الفرنسية بـ 3 ساعات ونصف في الأسبوع، وهو نفس الحجم تم تخصيصه لمادة اللغة الانجليزية.