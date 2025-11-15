تعديل موعد المباراة التحضيرية الثانية للمنتخب الوطني أمام مصر

قرّر الاتحاد المصري لكرة القدم، اجراء تعديل على موعد خوض المباراة التحضيرية الثانية للمنتخب الوطني للمحليين، ضد نظيره المصري.

وحسب تقارير صُحفية مصرية، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تقديم موعد هذه المباراة التحضيرية، المقررة يوم الإثنين المقبل، من السادسة مساءً، إلى الساعة الرابعة.

ويأتي هذا القرار من الهيئة المصرية لكرة القدم، لمنح الفرصة للجماهير المصرية من أجل متابعة المباراة الترتيبية، للمنتخب المصري الأول، ضد الرأس الأخضر، لحساب كأس العين الودية، الجارية بالإمارات.

يذكر أن المنتخب الوطني، انهزم أمس الجمعة، في مباراته التحضيرية الأولى ضد نظيره المصري، بنتيجة ثلاثة أهداف، مقابل هدفين، ضمن تحضيرات المنتخبين لبطولة كأس العرب.